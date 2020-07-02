شكرا لمتابعة خبر عن برلماني يمني : لن يجني اليمنيين من الحكومة القادمة سوى خيبات الأمل الكبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف برلماني يمني الحكومة القادمة ، بانها ستكون "كذبة كبرى" مبررا ذلك بانها ستفتقد واحدية توجه والمسار.

وقال النائب البرلماني علي حسين عشال أن اليمنيين لن يجنوا سوى الخيبات من حكومة "الشركاء المُتشاكسون" ، ما لم تكن واحدًا التوجه والمسار حاضرة في أذهان رئيس الحكومة ووزرائه ومكوناتهم السياسية.

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وتستضيف الرياض ، مشاروات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية والانتقالي المدعوم من الامارات لبحث تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل حكومة ستضم ممثلين عن مايسمى المجلس الانتقالي.

النائب عشال شبه التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة بالقول: "أن نمتطي قارباً واحداً وكل منا يجدف في اتجاه ، فلا أظنُه قارباً للنجاةْ ، بل للهلَكة وإفساد الحياة" حد وصفه.