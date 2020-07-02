شكرا لمتابعة خبر عن إستشهاد 8 ضباط وجرح 13 جنديا في قوات الجيش الوطني في مأرب.. و مصادر بوزارة الدفاع تكشف أسماء الشهداء (الأسماء + الرتب) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهاد عدد من ضباط الجيش الوطني ، اليوم الخميس في معارك طاحنة مع الحوثيين ، في ​​جبهة العبدية جنوب غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع اليمنية ، إستشهاد 8 ضباط في قوات الجيش الوطني بمأرب ، جراء مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في ​​جبهة العبدية مبينة أسمائهم على النحو التالي:

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الشهيدالملازم - نصر عامر الصالحي

الشهيد الملازم - محسن احمد البام

الشهيد الملازم- عبدالله محمد ابو عشه

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الشهيد الملازم- مزة ناصر صالح بحيبح

الشهيد الملازم - صقر ناصر مسعود بحيبح

الشهيد الملازم- قيس حسين علي عبدربه القاضي

الشهيد الملازم - ناجي صالح الصبري

الشهيد الملازم - ناجي طالب حسين شعفه المرادي.

وبحسب المصادر فقد أسفرت المواجهات بجرح وإصابة 13 جنديا في صفوف الجيش أثناء المعارك والتي تتبع قائمة بأسماء الجرحى من أبطال الجيش الوطني:

- وضاح عايض المرادي

- نصور حسين نمران

- منصور حسين العود

- عبدالواحد البطيحة

- سعيد بن صالح الذنابة

- سعيد احمد بقلان

- علي احمد مانعان

- محمد الراشدي السيفي

- عبدالرحمن ناجي محمد عباد

- عبدالله مظفر الشنواح

- عبدالرحمن صالح بن سالم

- عبدالكريم محمد الاعذل

- مرزوق شداد الاعذل

وتشهد جبهة العبدية جنوبي مأرب معارك طاحنة بين أبطال الجيش الوطني وجماعة الحوثي التي كثفت من هجماتها وزحوفاتها على مواقع في مديرية العبدية في محاولة للسيطرة عليها لكن قوات الجيش الوطني كانوا بالمرصاد بعد أن تصدوا تلك الزحوفاتهم وكبدوا الحوثيون خسائر فادحة في العدة والوسائل.