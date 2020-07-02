شكرا لمتابعة خبر عن مظاهرة في تعز : تطالب الشرعية بممارسة السيادة على اليمن دون تدخلات خارجية وباستعادة سواحل المحافظة من سيطرة المليشيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظاهر عشرات الناشطين في محافظة تعز (وسط اليمن) ، يوم الأربعاء 1 يوليو / تموز ، للمطالبة بإسقاط حصار فرضته مليشيا مدعومة إماراتيا على سواحل المحافظة وميناءها الاستراتيجي.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحوثيين والمليشيات المدعومة إماراتيا التي تسيطر على سواحل المحافظة ومينائها.

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وتتحكم قوات مدعومة إماراتيا تُعرف باسم "المقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح ، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ، في زمام مدينة المخا (المنفذ البحري لتعقب) وترفض تسليمها إلى السلطات الحكومية.

وقال المتظاهرون ، في بيان ، إن "دول التحالف انحرفت في نهاية المطاف بتدخلها العسكري إلى إسقاط الدولة وإخراجها من المعادلة".

ودعا البيان إلى "

كما طالب البيان ، السلطة الشرعية بممارسة السيادة على اليمن دون تدخلات خارجية.

ومرارًا ، اتهم سياسيون وعسكريون باليمن ، دولة الإمارات بالسعي لفصل ساحل محافظة تعز (جنوب) عن مركز المحافظة وعزله جغرافيا ليسهل إبقائه تحت سيطرة قوات موالية لها ، وهو ما تنفيه أبوظبي ..

وللعام السادس على التوالي ، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية ، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني ، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء ، منذ سبتمبر / أيلول 2014.

ويدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين ، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية