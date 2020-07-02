شكرا لمتابعة خبر عن قبائل عبيده ومراد : تمهل الشيخ العرادة والأجهزة الأمنية في مأرب 24 ساعة لتسليم قتلة الشيخ محسن آل سبيعيان وأفراد أسرته ووساطة تفك الحصار عن المجمع الحكومي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ، إن وساطة قبلية وحكومية نجحت ، في إقناع قبائل عبيده بالانسحاب من محيط المجمع الحكومي بمدينة مأرب بعد محاصرته ، وبداخله عدد من قيادات الأجهزة الأمنية ومسؤولي السلطة المحلية في المحافظة وفك الحصار عنهم بعد استمر لمدة تسع ساعات.

وهي قبيلة عبيده قد تكون أمهلت الشيخ سلطان العرادة والأجهزة الأمنية في المحافظة 24 ساعة في قضية الشيخ محسن آل سبيعان و 7 من أفراد أسرته الذين قتلوا الثلاثاء على أيدي عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح في قوات الجيش الوطني بمنطقة آل سبيعيان بوادي عبيده جنوبي مأرب.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

لأول مرة الشرعية : تعترف بوصول الحوثيون إلى مسقط رأس الشهيد عبدالرب الشدادي في مأرب .. ومسؤول حكومي يكشف عن آخر المستجدات للمعارك بين الجيش والحوثيون حتي الحظة

شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو )

شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها

العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم

شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق

سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو)

الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط

Advertisements

شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ)

شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي)

شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ)

شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء

هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها

للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقال مصدر قبلي إن "مشائخ قبائل عبيده ، ومراد ، وجهم ، ودهم ، وآل مثنى ، والدماشقة أمهلت محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة 24 ساعة ، للبت في القضية وتسليم القتلة وتقديمه للمحاكمة" مالم فإن لها الحق في أخذ الثأر من قتلة الشيخ محسن وأفراد أسرته .

وأكد المصدر ، أن مشائخ القبائل قبلوا ضمانة الشيخ سلطان العرادة ، بالقبض على قتلة الشيخ محسن آل سبيعان و 7 من أفراد أسرته وتقديمهم للعدالة ، مشددين على كشف ملابسات الحادثة وتنفيذ الاتفاق الأخير معه ، والذي رفعوا بموجبه اعتصامهم من من مبنى المجمع الحكومي بمدنية مأرب.

وجاءت تلك المهلة بعد تدخل مشايخ وشخصيات اجتماعية بمحافظة مأرب في محاولة الصلح ، في ظل التوتر العسكري الذي يخيم على قبيلة عبيده وعدد من القبائل المحاذية لمدنية مأرب.

وحاصرت قبائل عبيدة المجمع الحكومي بمدنية مأرب رداً على المجزرة الوحشية التي ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح بحق أسرة كاملة من آل سبيعيان في وادي عبيده بمأرب.