شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : سنقطع الأيادي التي تستهدف السعودية .. وسنظرب بيد من حديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم “التحالف العربي”، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس، أنه جرى تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق الحوثيين لصواريخ وطائرات مسيرة تجاه الأراضي السعودية.

وقال تركي المالكي في مؤتمر صحفي، إن قوات التحالف دمرت 8 طائرات دون طيار، وأسقطت 4 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون تجاه أراضي المملكة.

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وأكد المالكي أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في محاولة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض، إيراني الصنع.

وتابع المالكي: “سنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية”، مشددا على أن “استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به”.

واعتبر أن الحوثيين “رهينة بيد الإيرانيين”، لافتا إلى أن الانقلابيين “لم يلتزموا بالهدنة المعلنة معهم”.

كما حذر من تعمد الحوثي إقامة ورشات لصناعة وإطلاق الصواريخ في مناطق سكنية، مؤكدا اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء الأربعاء، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لجماعة الحوثي.