شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : يكشف لـ’’سمابرس‘‘ هوية القوات التي قدمها التحالف إلى معسكر العلم .. ومصادر تعتبرها خطوة في طريق الانقلاب على الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري لـ"سمابرس"، عن هوية القوات العسكرية التي استقدمها التحالف السعودي الإماراتي إلى معسكر العلم بمحافظة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن.

وبين المصدر الذي رفض ذكر اسمه ، بأن قوات إماراتية تحركت صباح اليوم من مقر إقامتها في ميناء بلحاف النفطي التابع لمحافظة شبوة مسنودة بقوات النخبة الشبوانية إلى معسكر العلم.

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كما أكد الخبير العسكري في الشرعية ، العميد علي النسي ، في تغريدة له رصده محرر موقع "سمابرس" ، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أن "ضباط إماراتيين و اطقم للنخبه الشبوانيه في طريقها الى معسكر العلم شمال عتق".

وفي سياق متصل ، قالت مصادر عسكرية إن قوات كبيرة تابعة للتحالف العربي عززت من تواجدها في معسكر العلم مسنودة بالنخبة الشبوانية بقيادة محمد البوحر .

وتحركت تلك القوات بإسناد وتمشيط من قبل الاباتشي الإماراتية والطيران الحربي العمودي رافقه انتشار كبير لقوات النخبة الشبوانية بالقرب من معسكر العلم في شبوة.

وكان سكان محليون في شبوة افادوا ان طيران للتحالف يحلق بكثافة منذ فجر اليوم في معظم مديريات المحافظة.