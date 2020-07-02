شكرا لمتابعة خبر عن معارك طاحنة في ماهلية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى في قوات الجيش الوطني بمأرب ..الاسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية بإندلاع ، معارك طاحنة ومواجهات داميه دارت بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي ، في ​​أسفل عقبة الرخيم بماهلية حتى جنوب خرفان في العبدية بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش الوطني نتيجة قصف صاروخي لجماعة الحوثي استهدف تجمعا لقوات الجيش قبل لحظات.

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ولفتت المصادر بأن جماعة الحوثي استهدفت بقصف صاروخي تجمعا لقوات الجيش الوطني في جبهة ماهلية بمأرب مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بينهم إصابات حرجة.

وبينت المصادر بأن من ضمن الشهداء ممن تم الكشف عن هويتهم في الجيش الوطني كلا من قيس حسين علي عبدربه القاضي ـ صقر ناصر سعيد مسعود السيفي ـ حمزه ناصر صالح بحيبح

فيما أصيب 15 فردا في الاستهداف الذي وقع قبل قليل حالة بعضهم حرجة.