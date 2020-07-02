شكرا لمتابعة خبر عن تعاطف كبير مع خالد الزيلعي بعد انتشار تسجيل صوتي يبرز تدهور صحته‎ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حظي خالد الزيلعي لاعب النصر السابق البالغ عمره 33 عاما بتعاطف كبير في أوساط كرة القدم السعودية بعد انتشار تسجيل صوتي له يتحدث فيه بصعوبة عن معاناته مع المرض وتكاليف العلاج.

وكشف الزيلعي قبل يومين تفاصيل مرضه بـ“التصلب الجانبي الضموري“، مناشدا وزارة الرياضة الوقوف بجانبه في الأزمة الصحية التي داهمته.

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وكان خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي قد نشر تسجيلا صوتيا للزيلعي زميله السابق عبر حسابه على تويتر وأرفقه بتعليق قال فيه ”لاعب نادي النصر سابقا خالد الزيلعي بحاجة لوقفة صادقة نفسياً ومادياً وبالدعاء بالشفاء والتخفيف من عذاب الدنيا الي حاصل له.

”نسأل الله الرحمة ورددو، (اللهم إني اعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك) ولنكن دائما حامدين شاكرين لله ع النعم التي لا تعد ولا تحصى“.

وانتشر هذا التسجيل الصوتي على وسائل التواصل الاجتماعي سريعا ليكتسب الزيلعي تعاطفا كبيرا بعد أنباء عن تدهور صحته وحاجته لعلاج سريع يكلف الكثير من الأموال.

وعلق هاشم سرور قائد النصر السابق ولاعب المنتخب السعودي سابقا على حالة الزيلعي قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر “ واصلت حالة اللاعب خالد الزيلعي في النزول لدرجة أن النطق عنده أوشك أن يختفي. شفا الله خالد الزيلعي مما أصابة من مرض. مساعدة الزيلعي واجب على الجميع“.

أما مساعد ندا لاعب السالمية الكويتي الحالي والذي سبق له اللعب في أندية النصر والشباب والعروبة بالسعودية فعلق قائلا على حسابه في تويتر ”ربي يشفي الكابتن خالد الزيلعي .. نجم نادي النصر السابق شفاء لا يغادر سقما.. وأتمنى من جميع الشخصيات الرياضية في مملكتنا السعودية الحبيبة .. الوقوف مع هذا النجم في ظروفه الصعبة“.

وكشف الزيلعي في وقت سابق عن طبيعة مرضه قائلا ”المرض بدأ معي منذ أشهر، حاولت العلاج ولكن الوضع يزداد سوءا، فاتجهت إلى الرقية الشرعية لما فيها من فوائد، وأسأل الله أن ينفع بها، وأنا مؤمن بالله – عز وجل – وبقدرته على أن أتجاوز هذه المرحلة، ولكن لا بد من الاهتمام والعناية الطبية، وأتمنى من وزارة الرياضة الوقوف معي في هذا الشأن“.

ويعاني لاعب الرائد والتعاون والباطن والمنتخب السعودي السابق من التصلب الجانبي الضموري وهو مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببا فقدان التحكم في العضلات، ولا يعلم الخبراء سبب الإصابة به، فبعض الحالات موروثة.

ولعب الزيلعي للنصر من عام 2009 حتى عام 2016 حقق خلالها مع الفريق لقبي الدوري فترة المدير الفني الأوروغواياني دانييل كارينيو الأولى قبل أن يرحل منه معاراً للتعاون في عام 2015.

ورحل اللاعب عن النادي بصورة نهائية عام 2016 بعد أن انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددا من الأندية هي الفيصلي والباطن والرائد وأبها، وأخيرا نادي العين السعودي.