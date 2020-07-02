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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : انفجارات عنيفة تهز الحدود اليمنية السعودية

هزت انفجارات عنيفة مساء اليوم الخميس، الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية وفقاً لمصادر ميدانية. وقالت المصادر إن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأوضحت أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جمارك حرض ومنطقة المزرق الحدودية مع المملكة. وخلال الساعات الماضية شن طيران التحالف سلسلة غارات عنيفة على مواقع للحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة.

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