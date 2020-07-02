شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد اللواء159مشاة... العميد سيف الشدادي يدلي بتصريح هام عن سير المعارك جنوب مأرب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قائد اللواء159مشاة... العميد سيف الشدادي يدلي بتصريح هام عن سير المعارك جنوب مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قائد اللواء159مشاة العميد سيف الشداد أن المعركة ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملا دون استثناء. وقال العميد الشدادي لـموقع "إب برس”: إن واجبنا لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا العسكرية، ونحن جاهزون لتنفيذ الأوامر وخوض معركة الوطن الكبرى ضد مليشيا الحوثي المتمردة وتحرير كل شبر من أرض الوطن. كما أكد أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في جبهة قانية، داعياً الصليب الأحمر إلى انتشال جثث عناصر المليشيا المتناثرة في الشعاب والجبال في الخطوط الأمامية لأرض المعركة. ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة ورجال القبائل ثابتون ثبات جبال اليمن الشامخة، وهم في جاهزية عالية لتنفيذ الأوامر العليا بالتقدم ومنتظرين ساعة الصفر. وأضاف قائلاً: “لن نفرط في شبر واحد من تراب الوطن التي ارتوت وتعطرت بدماء الشهداء الزكية” مؤكدا ان الأيام القادمة سوف تحمل العديد من بشائر النصر على العدو”. قائد اللواء159مشاة العميد سيف الشداد أن المعركة ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملا دون استثناء. وقال العميد الشدادي لـموقع "إب برس”: إن واجبنا لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا العسكرية، ونحن جاهزون لتنفيذ الأوامر وخوض معركة الوطن الكبرى ضد مليشيا الحوثي المتمردة وتحرير كل شبر من أرض الوطن. كما أكد أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في جبهة قانية، داعياً الصليب الأحمر إلى انتشال جثث عناصر المليشيا المتناثرة في الشعاب والجبال في الخطوط الأمامية لأرض المعركة. ولفت إلى أن رجال القوات المسلحة ورجال القبائل ثابتون ثبات جبال اليمن الشامخة، وهم في جاهزية عالية لتنفيذ الأوامر العليا بالتقدم ومنتظرين ساعة الصفر. وأضاف قائلاً: “لن نفرط في شبر واحد من تراب الوطن التي ارتوت وتعطرت بدماء الشهداء الزكية” مؤكدا ان الأيام القادمة سوف تحمل العديد من بشائر النصر على العدو”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قائد اللواء159مشاة... العميد سيف الشدادي يدلي بتصريح هام عن سير المعارك جنوب مأرب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.