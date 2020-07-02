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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : اتفاق تاريخي بين الحوثي والشرعية في مأرب (تفاصيل حصرية)

كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق تاريخي مرتقب بين مليشيا الحوثي وقوات الشرعية في محافظة مأرب شرقي اليمن . وبينت المصادر أن لقاء جمع قادة عسكريين في قوات الشرعية ومليشيا الحوثي لتفاوض حول توقيع اتفاق سلم بين طرفي الحرب في مأرب حقنا للدماء وتجنيب ماهلية ويلات الحرب . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وأكدت المصادر بأن لقاء جمع قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي نمران المرادي في الجيش الوطني مع قائد لواء مراد في ميليشيا الحوثي العميد الهيثم منصور نمران صباح أمس الأربعاء .

اتفاق تاريخي بين مليشيا الحوثي والشرعية

وأوضحت المصادر بأن تسريبات لنتائج اللقاء تؤكد التوصل لتفاهمات مبدئية بين الطرفين لتجنيب مديرية ماهلية الحرب . المصادر ذاتها قالت إن اللقاء بحث تجنيب أبناء قبائل مراد بمحافظة مأرب ويلات الصراع وسفك الدماء بعد أن انقسم أبناء القبيلة بين مؤيد للشرعية وآخر رافض لها لا سيما بعد تكشف حقيقة نوايا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن منذ ستة سنوات .

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