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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد تهديد الحوثي باحراق الرياض ردا على قصف صنعاء.. التحالف يزلزل الجميع ويرد تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements التحالف العربي الذي تقوده التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، بقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في المملكة. يأتي ذلك رداً على تهديدات جماعة الحوثيين يوم الأربعاء، بتنفيذ أقسى العمليات رداً على الغارات التي شنها التحالف على صنعاء. وكان التحالف العربي أعلن الأربعاء إطلاق عملية عسكرية لتحييد وتدمير القدرات النوعية للحوثيين”، واستجابة للتهديدات التي أطلقتها الجماعة مؤخرا.

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