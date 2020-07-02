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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية يكشف عن تغيرات وخطط جديدة ... لمصابي كورونا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي إن الحالات الآن في المملكة تقترب من 200 ألف. وأوضح “العبدالعالي” أن هذا العدد تم الوصول إليه بعد 90 يوماً، وليس كما كان متوقعاً في أحد السيناريوهات الموضوعة، والذي كان يتوقع الوصول لهذا العدد من الحالات بنهاية أبريل الماضي. وأشار في المؤتمر الصحفي اليوم حول مستجدات “كورونا”، إلى أن حالات الإصابة بنهاية أبريل الماضي كانت في حدود 22 ألف حالة فقط. وتابع : “المملكة من الدول الأعلى تسجيلاً لنسب التعافي من الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى وصول حالات التعافي إلى 137.7 ألف حتى الآن”. متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي إن الحالات الآن في المملكة تقترب من 200 ألف. وأوضح “العبدالعالي” أن هذا العدد تم الوصول إليه بعد 90 يوماً، وليس كما كان متوقعاً في أحد السيناريوهات الموضوعة، والذي كان يتوقع الوصول لهذا العدد من الحالات بنهاية أبريل الماضي. وأشار في المؤتمر الصحفي اليوم حول مستجدات “كورونا”، إلى أن حالات الإصابة بنهاية أبريل الماضي كانت في حدود 22 ألف حالة فقط. وتابع : “المملكة من الدول الأعلى تسجيلاً لنسب التعافي من الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى وصول حالات التعافي إلى 137.7 ألف حتى الآن”.

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