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عدن - ياسمين التهامي - تحذيرات يطلقها الشيخ "العولقي" البارز في جنوب اليمن ... عن عمليات ارهابية من قبل حزب الإصلاح ضد التحالف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الشيخ القبلي الجنوبي لحمر علي لسود العولقي رسالة تحذيرية الى قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، حذرهم فيها من مكر الليل والنهار الذي يمارس قبل حزب الإصلاح الذي وصفته رسالة لحمر بانه امكر فروع تنظيم الأخوان المسلمين في العالم. واكد لحمر ان انتهاج سياسة اللين والمرونة مع هذه الجماعة لن يجدي نفعا بل تنذر بكارثة وشيكة، نظرا لتماهيه مع المشروع الإيراني في اليمن وتعاون قياداته مع الحوثيين في تسليم الجبهات في نهم والجوف وصرواح. نص الرسالة : أتوجه برسالتي هذه الى قيادة المملكة العربية الشيخ القبلي الجنوبي لحمر علي لسود العولقي رسالة تحذيرية الى قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، حذرهم فيها من مكر الليل والنهار الذي يمارس قبل حزب الإصلاح الذي وصفته رسالة لحمر بانه امكر فروع تنظيم الأخوان المسلمين في العالم. واكد لحمر ان انتهاج سياسة اللين والمرونة مع هذه الجماعة لن يجدي نفعا بل تنذر بكارثة وشيكة، نظرا لتماهيه مع المشروع الإيراني في اليمن وتعاون قياداته مع الحوثيين في تسليم الجبهات في نهم والجوف وصرواح. نص الرسالة : أتوجه برسالتي هذه الى قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير دفاع المملكة والى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة برئيس الدولة ونائبه وزير دفاعه وولي عهده وبعناية سفيري الدولتين وممثلي قوات التحالف العربي في اليمن من منطلق ايماننا بوحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع شعبنا في الخليج والجنوب العربي وحرصا منا على نجاح المشروع العربي في اليمن بقيادة المملكة والإمارات وقطع دابر التدخلات الإقليمية والدولية في شئون اليمن والمنطقة فاننا نتوجه اليكم بهذه الرسالة الأخوية الصادقة التي ارفعها لمعاليكم وجنابكم الكريم محذرا فيها من مكر الليل والنهار الذي يمارس عليكم وعلى التحالف العربي من قبل حزب الإصلاح اليمني والذي يعرف الجميع انه امكر فروع تنظيم الأخوان المسلمين في العالم . ومن خلال تجربتنا مع هذا الفرع الإخواني في الجنوب خلال الثلاثة العقود الماضية وخلال سنوات الحرب الأخيرة نؤكد لكم انه لا يحترم لا عهد ولا ميثاق وان قياداته ومهما اعطت من اللسان حلاوة فانها تعمل لأجل مشروع الأخوان العالمي ولذلك فان سياسة اللين والمرونة مع هذه الجماعة لن تجدي نفعا بل تنذر بكارثة وشيكة. ان الادلة على تماهي حزب الإصلاح مع المشروع الإيراني في اليمن كثيرة وليس ادل على تعاون قياداته مع الحوثيين من تسليم الجبهات في نهم والجوف وصرواح بألويتها ومحاورها ومناطقها العسكرية وبكل عدتها وعتادها وافرادها . كما ان محاربة الإصلاح اليمني لكل القوى التي تحارب الحوثي من المجلس الانتقالي الجنوبي الى السلفيين الى قوات طارق عفاش يؤكد ان استراتيجية هذه الجماعة تتماشى مع استراتيجية الحوثي او تلتقي معها في كثير نقاط الاتفاق واخطرها هو معاداة المشروع العربي في اليمن والذي يجاهر كثير من قيادات الإصلاح بتسميته (العدوان) مثلهم مثل الحوثي. وفي محافظتنا العزيزة شبوة على سبيل المثال فان السلطة الإخوانية ممثلة في المحافظ رئيس اللجنة الامنية ودائرته المقربة منه قد كشفوا عن مشروعهم المناهض للمشروع العربي واعلنوا الموالاة للمشروع القطري التركي قولا وفعلا من خلال التصريحات النارية والبينات الصحفية التي يطلقها المحافظ بين الحين والآخر وكذا من خلال البيانات الصادرة عن اللجنة الأمنية بالمحافظة والموجهة ضد التحالف من خلال الاتهامات الموجهة ضد دولة الامارات العربية المتحدة أحد جناحي التحالف واتهامها بانها تقف وراء الاعمال التخريبية في المحافظة. وليس هناك ادل على ذلك التحريض والتعبئة التي تمارسها سلطة شبوة الأخوانية ضد التحالف من ذلك الخطاب المأزوم للمحافظ في بيحان والذي كاد ان يصل اعلان حرب. ان الاخوان المسلمين فرع اليمن عموما يتعاملون بشريحتين شريحة اعلامية دعائية تدعون من خلالها انهم مع التحالف العربي ومع المشروع العربي وضد التدخلات الإقليمية في اليمن وهي شريحة للإستهلاك الإعلامي بهدف خداع التحالف وخداع العامة للأستحواذ على دعم التحالف والسيطرة على المناطق المحررة وتسخير مقدراتها لصالح مشروعهم الذي يعملون عليه فعليا تحت غطاء عباءة الشرعية اليمنية .. وبالشريحة الثانية وهي الشريحة التركية القطرية بموجب التعليمات الصادرة من مرشديهم في اسطنبول والدوحة وبموجبها يستقبلون وفود المخابرات التركية ويستضيفونهم جهارا نهارا تارة تحت يافطة الاستثمارات وتارة بأسم الجمعيات الخيرية والأعمال الإغاثية الإنسانية ومن ذلك الخبراء الاتراك الذين استقبلهم محافظ شبوة اثر احداث اغسطس الماضي والخبراء الاتراك الذين استقدمتهم جمعيات حزب الإصلاح عبر منفذ شحن وهي للأسف جمعيات حزبية أخوانية استطاعت ان تسيطر على المساعدات الانسانية ومنها مساعدات مركز الملك سلمان في اليمن وتسخيره لصالح الحزب ولصالح المشروع الأخواني في اليمن. ان سقوط شبوة في يد سلطة الأخوان في اغسطس الماضي وطردهم لقوات النخبة الشبوانية اتاح لهم ان يسخروا المحافظة وامكانياتها لصالح مشروعهم ومكنهم من تكميم الأفواه وقمع كل القوى المعارضة لمشروعهم وفتح ابواب المحافظة على مصرعيها للجماعات الإرهابية لتعود الى كل مناطق المحافظة واستبدال القيادات العسكرية والمدنية بقيادات موالية لمشروعهم والتجنيد على اسس حزبية عقدية وفتح المعسكرات علي مشارف عاصمة المحافظة ومنها معسكرات غير شرعية يقوم عليها اشخاص كانوا أعضاء في حكومة الشرعية واعلنوا رسميا معاداتهم للتحالف العربي وللمشروع العربي في اليمن بل ويدعون الى التدخل التركي علنا. وهي معسكرات تحظى بدعم مباشر من السلطة المحلية في محافظة شبوة وهي على علم ودراية انها تابعة للمخابرات القطرية التركية. وختاما ايها الأشقاء نقول لكم بكل صدق وامانة ان ما تبقى مما تتمسكون به مما يسمى بالشرعية اليمنية قد تحول اليوم الى خنجر مسموم يطعن في ظهر التحالف العربي ويعمل على افشال المشروع العربي في اليمن لصالح مشروع اقليمي معادي بقيادة تركيا وايران وقطر مستغلا ما تقدموه لهم من اموال وعتاد . ولم يعد امام شرعية اخوان اليمن الا اعلان ذلك رسميا ? ولا نظن ان مخابراتكم غافلة عن تلك اللعبة القذرة لأخوان اليمن ومن وراهم مشروع الحمدين الذي لا يستهدف الجنوب العربي وحده ولا يستهدف اليمن فقط ولكنه يستهدف دول المنطقة كلها. وقد اثبتت لكم الايام ان شعبنا الجنوبي ومقاومته وقواته المسلحة الحليف الصادق والقادر على هزيمة هذا المشروع المعادي كما هزم معكم وبكم من قبل المشروع الأيراني وانا على العهد ماضون حتى انتصار المشروع العربي ودحر كل تدخل اجنبي في منطقتنا واقليمنا العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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