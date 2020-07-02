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عدن - ياسمين التهامي - انهيار كبير للريال اليمني امام الدولار والسعودي.. اخر اسعار الصرف مساء اليوم قبل ان تغلق محلات الصرافة ابوابها

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements خر تحديثات لئسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في السوق اليمنية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 2 يوليو 2020 وكانت الاسعار كالتالي: اسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي شراء: 754 بـيع: 758 الريال السعودي: شراء: 198 بـيع: 199 ___ اسعار في صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 613 بيع: 617 الريال السعودي شراء: 162 بيع: 162.4 ملاحظة: الأسعار تتفاوت من وقت إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. خر تحديثات لئسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في السوق اليمنية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس 2 يوليو 2020 وكانت الاسعار كالتالي: اسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي شراء: 754 بـيع: 758 الريال السعودي: شراء: 198 بـيع: 199 ___ اسعار في صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 613 بيع: 617 الريال السعودي شراء: 162 بيع: 162.4 ملاحظة: الأسعار تتفاوت من وقت إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى.

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