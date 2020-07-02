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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : شركة النفط بصنعاء تصدر بيان هام حول ازمة المشتقات النفطية
قال المدير التنفيذي لشركة النفط بصنعاء، عمار الأضرعي، إنه لم تصل أي سفينة وقود حتى اليوم الخميس 2 يوليو/تموز 2020، إلى ميناء الحديدة، غرب اليمن.
و كانت حكومة هادي أعلنت مساء الأربعاء أنها صرحت لدخول “4” سفن وقود إلى ميناء الحديدة، تحمل 92 ألف طن من البنزين و الديزل و المازوت و الغاز.
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و أكد أن السفن ما تزال محتجزة. محملا التحالف و الأمم المتحدة و حكومة هادي مسؤولية منع سفن المشتقات النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة.
و أوضح ان التحالف ما زال يحتجز حتى اليوم الخميس عدد 22 سفينة مشتقات نفطية، منها 15 سفينة تحمل مادتي البنزين و الديزل و 4 سفن تحمل مادة مازوت و 3 سفن تحمل مادة الغاز.
و أشار إلى أنه لم تصل أي شحنة وقود إلى غاطس ميناء الحديدة منذ تاريخ 23 مايو/آيار 2020، بخلاف ما ورد في بيان المجلس الاقتصادي الأعلى لحكومة هادي، و الذي تحدث عن التصريح لدخول أربع سفن.
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