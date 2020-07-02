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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة من العيار الثقيل" تسريب اخبار تكشف حقائق عن‘‘بشارالأسد" تؤكد قربه من الرحيل عن السلطة وتحديد بلد اللجوء والرئيس السوري الجديد..شاهد من هو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر مقربة من النظام السوري قرب رحيل بشار الأسد عن السلطة رغمًا عنه ومغادرة البلاد . وأكدت انه يتم تحديد بلد اللجوء بضغط روسي ، وسط تردد انباء عن ترشيح روسيا للعميد في قوات النظام الروسي "سليم حربا " لتولي النظام بعد الأسد وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة للنظام في سوريا . كما أكد نجل وزير الدفاع السوري "مصطفى طلاس " ان روسيا طلبت من " الأسد " حصر التواجد الأمني له في محافظتي درعا والسويداء قبل رحيله . مصادر مقربة من النظام السوري قرب رحيل بشار الأسد عن السلطة رغمًا عنه ومغادرة البلاد . وأكدت انه يتم تحديد بلد اللجوء بضغط روسي ، وسط تردد انباء عن ترشيح روسيا للعميد في قوات النظام الروسي "سليم حربا " لتولي النظام بعد الأسد وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة للنظام في سوريا . كما أكد نجل وزير الدفاع السوري "مصطفى طلاس " ان روسيا طلبت من " الأسد " حصر التواجد الأمني له في محافظتي درعا والسويداء قبل رحيله .

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