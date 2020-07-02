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عدن - ياسمين التهامي - فاكهة رخيصة وعجيبة و لذيذة المذاق.. تقوي مناعة الجسم بنسبة وينصح بتناولها يوميا انت وعائلتك " لتحمو انفسكم من فيروس كورونا (تعرف عليها)

حبة موز يومية كفيلة بجعلك في مأمن من الاصابة بفيروس كورونا ، هذا ما أظهرته نتائج أبحاث حديثة أجريت في معامل ولاية هيوستن الأمريكية ، مشيرة إلى أن الموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات والكالسيوم ، التي تدعم وتعطي طاقة لجسم الإنسان تجعله أكثر قدرة على مقاومة ومواجهة فيروس كورونا . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وفاكهة الموز ، معروفة بفعاليتها في الوقاية من العديد من الأمراض ، وتقوية جهاز المناعة ، لإحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين ، وفلافينويدز ، وفيتامين سي ، وجميعها مهمة جدا في مد الجسم بالطاقة ، وتقوية جهاز المناعة ، والوقاية من العديد من الأمراض ، والسرطانات ومحاربة الشيخوخة .

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