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عدن - ياسمين التهامي - ثلاث طائرات ... تصل مطار صنعاء " قادمة من هذة الدولة العظمى .. المفاجئة ماذا تحمل من دعم لجماعة الحوثيون !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ا تدعم ميليشيا الحوثي بمساعدات دوائية على متن ثلاث طائرات خلال أسبوع واحد المشهد اليمني المشهد اليمنيمنذ 35 دقيقة0 أعلنت ميليشيا الحوثي وصول طائرة شحن دولية اليوم الخميس إلى مطار صنعاء تحمل على متنها مساعدات طبية. ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي طائرة شحن تابعة لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية وعلى متنها 17 طناً من المستلزمات الطبية والصحية. وحسب ميليشيا الحوثي فإن هذه الطائرة هي الثالثة التابعة للمنظمة التي تصل إلى صنعاء خلال الأسبوع الحالي. وجدير ذكره أن كل المساعدات التي تقدم للشعب اليمني من المنظمات الدولية تتسلط عليها ميليشيا الحوثي حيث لا يصل إلى المواطنين منها شي خصوصا المساعدات الطبية. ا تدعم ميليشيا الحوثي بمساعدات دوائية على متن ثلاث طائرات خلال أسبوع واحد المشهد اليمني المشهد اليمنيمنذ 35 دقيقة0 أعلنت ميليشيا الحوثي وصول طائرة شحن دولية اليوم الخميس إلى مطار صنعاء تحمل على متنها مساعدات طبية. ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي طائرة شحن تابعة لمنظمة أطباء بلاحدود الفرنسية وعلى متنها 17 طناً من المستلزمات الطبية والصحية. وحسب ميليشيا الحوثي فإن هذه الطائرة هي الثالثة التابعة للمنظمة التي تصل إلى صنعاء خلال الأسبوع الحالي. وجدير ذكره أن كل المساعدات التي تقدم للشعب اليمني من المنظمات الدولية تتسلط عليها ميليشيا الحوثي حيث لا يصل إلى المواطنين منها شي خصوصا المساعدات الطبية.

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