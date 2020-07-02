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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ...ماعثر عليه الجيش في منزل الخائن لمأرب وقبائلها "محسن سبيعان "

عثر الجيش الوطني على وثائق هامة في بيت المدعو محسن سبيعان زعيم خلية ميليشيا الحوثي في وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وأظهرت الوثائق استلام المدعو سبيعان أسلحة وذخائر كثير ضمن حشده وإعداده لعمليات تخريبية في محافظة مأرب.

وبحسب الوثائق فإن زعيم الخلية كان يمتلك أسلحة وذخائر تفوق معدات وذخائر لواء عسكري بأكمله.

وقد تمكنت وحدات من الجيش الوطني مسنودة بقبائل عبيدة من القضاء على خلية حوثية بوادي عبيدة في محافظة مأرب بعد معارك استمرت لساعات.

وأكد مصدر عسكري بأن تم القضاء على الخلية الحوثية التي تعد المسؤولة عن اعمال التقطعات وزراعة الالغام وزرع العبوات الناسفة في الطرقات وتسيير طيران مسير لاستهداف قوات الجيش الوطني وقيادات التحالف و المارة على الطريق العام من المسافرين.

وبحسب المصدر فإن الخلية تحصنت بمنطقة الخشعة بوادي عبيدة واتخذت من المنطقة مقراً لاستقبال الأسلحة المهربة لصالح الحوثيين وارسالها الى صعده ومناطق سيطرة المليشيات ومن أهمها الصوايخ الموجهة وقطع تصنيع الطائرات المسيرة وغيرهامن الأسلحة والمواد الداخلة في الصناعات الحربية

وأشار المصدر إلى أن عناصر الخليه ينتمون إلى محافظات مأرب و صعده وعمران ومحافظات اخرى.

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جديد اب برس

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وقد نتج عن المداهمة مقتل زعيم الخلية المدعو محسن صالح سبيعيان صاحب المنزل ووكر الخلية بالاضافة إلى ستة أفراد أخرين.





كما تم أسر ما تبقى من أعضاء الخلية.