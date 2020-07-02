شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة جديدة لإبنة الفنان عمرو دياب داخل السوبر ماركت ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - واصلت جنا دياب ابنة الفنان والمطرب المصري الشهير عمرو دياب، إثارة الجدل بصورها الجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تعرضها ووالدها دائمًا للانتقادات الحادة.

ونشرت ابنة عمرو دياب صور جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي :إنستجرام”، ظهرت وهي ترتدي تنورة قصيرة مع شعر مموج وصدر مفتوح مفتعلة حركات مثيرة، وعلقت عليها بالقول :” Hello”.

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وهاجمها البعض متهمين إياها بتعمد استعراض مفاتنها وعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع الذي تمتمي إليه رغم إقامتها معظم الوقت في الخارج.

واحترفت جانا دياب مجال الغناء من خلال الموسيقى الاجنبية وتشارك متابعيها دائما فيديوهان اثناء غنائها اغاني اجنبية.