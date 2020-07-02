شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجم مسلسل "باب الحارة" العقيد معتز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الفاتنة ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يتخيل أحد جمالها الخارق ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شارك الفنان السوري وائل شرف نجم مسلسل باب الحارة بأجزائه الأولى من نسخة بسام الملا متابعيه وجمهوره عبر منصة انستجرام صورة لزوجته مهنئاً اياها بحلول عيد ميلادها وترك عكيد باب الحارة معتز تعليقاً مفعماً بالحب والرومنسية لزوجته حيث قال:

“كل سنة وأنتي سالمة يا أجمل و أرق امرأة بالعالم .. هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتي أسأل الله أن يسعدك و يهنيكي و تضللي فوق راس ليمار وجود و منورة البيت يا أحلى خلود..”

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وتفاعل الجمهور مع معايدة وائل لزوجته بشكل كبير حيث أثنى الجمهور على مشاعر الحب والرومنسية بين الزوجين وتغزل الجمهور بجمال خلود زوجة نجم المسلسل الشامي الأشهر في المواسم الرمضانية الألفية السابقة

والجدير بالذكر ان نجم باب الحارة كان قد اعتاد الظهور لجمهوره عبر قناته المخصصة في يوتيوب خلال الحجر الصحي المعتمد في البلاد جراء فيروس كورونا واعتمد على تعليم متابعيه للرسم والعزف على الآلات الموسيقية العديدة

ويشار الى ان الشائعات لاحقت معتز بمشاركته في الجزء 11 من باب الحارة بشخصية العكيد ابو شهاب وهو ما نفاه الفنان السوري وصرح بأنه لن يعود للعب دور البطولة في المسلسل الشامي من النتاج فبنض الا بشخصيته القديمة العكيد معتز والتي أتقنها من الأجزاء الأولى وتابع بأنه لم يتخذ قراره بعد بالشماركة من عدمها في الجزء المقبل