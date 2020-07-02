تعز: إغلاق منشآت دوائية مخالفة للأنظمة واللوائح القانونية

أغلقت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة تعز اليوم الخميس، عددا من المنشآت الدوائية المخالفة للأنظمة واللوائح القانونية.
وقالت الهيئة في بيان لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها نفذت حملة مشتركة مع مكتب الصحة بالتعاون مع إدارة عام شرطة المحافظة وأغلقت عددا من الصيدليات ومخازن الأدوية.
وأوضحت أن عملية الإغلاق شملت المنشآت الدوائية التي لا تمتلك تراخيص مزاولة عمل رسمية، والتي تعمل على بيع الأدوية المهربة.
ودعت المواطنين إلى عدم شراء الأدوية المهربة والإبلاغ عن المنشات الدوائية التي تقوم ببيعها، منوها إلى الإطلاع على التعليمات الصحية التي وضعتها الهيئة، والمتضمنة اسم الوكيل، ورقم سجل الصنف، وتاريخ انتهاء الدواء، لما في ذلك من أهمية للمصلحة العامة.
وأواخر يونيو الماضي، حذرت هيئة الأدوية الصيدليات الخاصة ومستوردي الأدوية من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
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