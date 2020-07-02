شكرا لقرائتكم خبر عن إحذر 3 مشروبات شائعة تدمر الخلايا وتقضي على الفيتامينات.. وتحذير من شراب مفضل يُصيب بالسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، عن وجود مشروبات ضارة جدا بجسم الإنسان في موسم الحر، من بينها الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين.

وقالت: “هذه المشروبات تجفف الخلايا، ما يؤدي إلى فقدان الجسم للمواد المهمة والفيتامينات والمعادن”، مضيفة: “إذا لم يتمكن الشخص من التخلي عن تناول القهوة، فعليه بعد كل فنجان قهوة تناول كوبين من الماء”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشارت إلى أن المشروبات الغازية كقاعدة عامة، ترفع مستوى السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية، تصل إلى فقدان الوعي.

ونصحت بتناول مشروبات الألبان وماء الشرب الاعتيادي، وكذلك تناول الفواكه والخضروات الطازجة.