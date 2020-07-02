تصريح هام للعميد يحيى سريع بشأن الرد المرتقب على التصعيد السعودي والحصار المفروض على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

الخليج 365 – صنعاء

اوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن التصعيد العسكري لدول العدوان على اليمن ليس جديدًا، مؤكداً قدرة الجيش واللجان الشعبية على الدفاع عن اليمن .

وحول التهديدات الامريكية والسعودية لليمن أكد أن لغة التهديد والوعيد معنا لن تجدي نفعًا، ولو كانت تجدي لما استمر العدوان حتى اليوم.. مشددا أن لا خيار امام العدو سوى وقف العدوان ورفع الحصار.

وجدد العميد يحيى سريع في تصريحه لقناة المسيرة قبل قليل، أن الجيش واللجان لن يتركوا الشعب يموت جوعًا، مشيرا الى العديد من الخيارات التي لم يكشف عنها بعد، للرد على استمرار الحصار الفروض على البلاد .

مؤكدا في الوقت ذاته ان الرد القادم يأتي ضمن الحق المشروع في الدفاع عن الشعب، وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى شعبنا يقتل بالغارات والحصار”.

واشار العميد سريع الى عزم ابطال الجيش واللجان الشعبية على الاستمرار في استهداف العمق السعودي بمؤسساته العسكرية والسيادية التي تعتبر رأس حربة العدوان على شعبنا.

وقال: نحرص على أن تكون أهدافنا بعيدة عن الإضرار بالشعب السعودي المظلوم بحكم آل سعود له.

وتطرق الى ما حققته عملية توازن الردع الرابعة من تأثير على العدو السعودي، مبيناً أن مصادر القوات اليمنية أكدت أن العملية كانت دقيقة وأصابت أهدافها بدقة عالية وأربكت السعوديين وخلفهم الأمريكيين