شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل ... جباري يغادر الرياض ويكشف عن ضغوطات سعودية لبقاء معين في رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

قال نائب رئيس مجلس النواب مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري عبر صفحته على الفيس بوك أن ‏المصلحة الوطنيه تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديده. فرض شخصية من قبل جهه غير يمنيه يعني ان الشرعيه بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوه وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقه.. عبدالعزيز جباري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاااااجل ... جباري يغادر الرياض ويكشف عن ضغوطات سعودية لبقاء معين في رئاسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.