شكرا لقرائتكم خبر عن ’’زوجة عربية‘‘ من هذا البلد تنحر زوجها وتقطع جثته الى قطع صغيرة وتحتفظ بها تحت السرير .. لن تصدق سبب ارتكابها تلك الجريمة المروعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

في جريمة بشعة، أقدمت ربة منزل مصرية على التخلص من زوجها، من خلال قتله ودفن جثته أسفل السرير الخاص بها لأخذ أمواله .

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وقالت المتهمة أن زوجها اعترف بعدم حبه لها، فلم تطلب منه الطلاق، بل بدأت في التفكير في التخلص منه. ولفتت إلى أنها أحضرت سكين وانتظرت أن يدخل زوجها في النوم؛ ثم قامت بطعنه حتى لقي مصرعه، وقامت عقب ذلك بتقطيع جثته.

وبعد ذلك حررت محضرًا باختفاء زوجها وأنها لا تعرف مكانه أو أين يتواجد، ظل رجال المباحث، في البحث عنه، ولكن دارت الشكوك حول الزوجة.

وبتضييق الخناق عليها، اعترفت بالواقعة، وأنها لم تكن تنوي قتله، إلا أنه رفض أنيطلقها ويتركها تذهب الى حال سبيلها