شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كانت مع عشيقها فشاركت متابعيها بفتسانها الشفاف الذي أظهر جسدها كاملا...الفنانة "رانيا يوسف" بإطلالة فاضحة..(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تواجدها فى صالون تجميل المصفف كريم زناتي.

تألقت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بانه مزين بالدوائر ذات اللون الأبيض، مما كشف عن أناقتها وذوقها الرفيع.

وانتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأحمر، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات العصرية ذات اللون الذهبى، مامنحها إطلالة متكاملة.

أما من ناحية الجمالية، لفتت رانيا يوسف الأنظار بمكياجها الصاخب الذى ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة من أنامل المصفف كريم زناتي.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• زوجة الفنان تامر حسني في صور مثيرة من داخل المنزل ..شاهد كيف ظهرت وكشفت ما يبحث عنه الجميع

• ظهرت عارية تماما كما خلقها الله ..مودل سعودية فاتنة الجمال تنشر فيديو فاضح يهز المملكة .. شاهد

• هيفاء وهبي تتخطى كل الحدود وتنشر صور جريئة وفاضحة .. باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. شاهد

• لم تعلم أن عيادة الأسنان فيها كاميرات فبعد أن داعبها واستمتع بجسدها نشر الفيديو.."نيرمين الفقي" من مع طبيب الأسنان...(شاهد الفيديو)

• شرحت كل شيء بالتفصيل وكيف وهبت نفسها لزميلها بدون أي مقاومة "رزان مغربي" تقص فصيحتها للإعلام...(شاهد الصور).

Advertisements

• كانت مع عشيقها فشاركت متابعيها بفتسانها الشفاف الذي أظهر جسدها كاملا...الفنانة "رانيا يوسف" بإطلالة فاضحة..(شاهد الصور)

• هل تذكرون فرقة طيور الجنة.. شاهدو المفاجأة التي حدثت لهم اليوم وزلزلت العالم العربي

• فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو"

• أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو)

• رامز جلال يتحرش بفنانة مصرية شهيرة داخل المترو .. لم يستطع تمالك نفسه أمام مؤخرتها المثيرة فحدثت الفضيحة ..شاهد

• بالمايوه وبدون مكياج .. ظهور فاضح للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح مع شخص مجهول .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة .."شاهد الفيديو"

• الفنانة "دومينيك حوراني" تنشر صور عارية من رحلتها الصيفية ..كشفت عن صدرها الكبير وقطرات الماء تتساقط على نهديها ..واظهرت منحنيات افخاذها ..شاهد

• هل تخيلتم ماهو "عطر" الأمير محمد بن سلمان .. شاهدو المفاجأة حول نوعه وسعره ..(صور)

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------