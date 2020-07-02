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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إستعادت الفنانة والإعلامية اللبنانية ​رزان مغربي​ ذكريات لقائها مع الممثل العالمي الراحل عمر الشريف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد لفتت رزان الأنظار الى أناقتها إذ ارتدت فستاناً أصفر طويلاً يليق بالمناسبة. ونشرت رزان مغربي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مع عمرالشريف، وكشفت عن كواليس اللقاء في تعليق على الصورة جاء فيه:

"من ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كنت وقتها عايشة في لندن ولبّيت الدعوة لأول مرة من أجمل اللحظات كنا اتقابلنا في باريس قبلها بسنتين سعادة وفرح لا توصف النجم الكبير عمر الشريف لورانس العرب فتى أحلام العالم كله أجمل راجل في الدنيا فتى الشاشة الاول والأجمل ....المبدع". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • زوجة الفنان تامر حسني في صور مثيرة من داخل المنزل ..شاهد كيف ظهرت وكشفت ما يبحث عنه الجميع • ظهرت عارية تماما كما خلقها الله ..مودل سعودية فاتنة الجمال تنشر فيديو فاضح يهز المملكة .. شاهد • هيفاء وهبي تتخطى كل الحدود وتنشر صور جريئة وفاضحة .. باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. شاهد • لم تعلم أن عيادة الأسنان فيها كاميرات فبعد أن داعبها واستمتع بجسدها نشر الفيديو.."نيرمين الفقي" من مع طبيب الأسنان...(شاهد الفيديو) • شرحت كل شيء بالتفصيل وكيف وهبت نفسها لزميلها بدون أي مقاومة "رزان مغربي" تقص فصيحتها للإعلام...(شاهد الصور). • كانت مع عشيقها فشاركت متابعيها بفتسانها الشفاف الذي أظهر جسدها كاملا...الفنانة "رانيا يوسف" بإطلالة فاضحة..(شاهد الصور) Advertisements • هل تذكرون فرقة طيور الجنة.. شاهدو المفاجأة التي حدثت لهم اليوم وزلزلت العالم العربي • فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو" • أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) • رامز جلال يتحرش بفنانة مصرية شهيرة داخل المترو .. لم يستطع تمالك نفسه أمام مؤخرتها المثيرة فحدثت الفضيحة ..شاهد • بالمايوه وبدون مكياج .. ظهور فاضح للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح مع شخص مجهول .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة .."شاهد الفيديو" • الفنانة "دومينيك حوراني" تنشر صور عارية من رحلتها الصيفية ..كشفت عن صدرها الكبير وقطرات الماء تتساقط على نهديها ..واظهرت منحنيات افخاذها ..شاهد • هل تخيلتم ماهو "عطر" الأمير محمد بن سلمان .. شاهدو المفاجأة حول نوعه وسعره ..(صور) • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد -----------------------

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