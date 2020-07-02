بتمويل كويتي.. افتتاح مخيم جديد لنازحي "الجوف" في محافظة "مأرب"

افتتح، اليوم الخميس، في محافظة مأرب، مخيم (تواصل) لإيواء 400 أسرة من نازرحي الجوف، بتمويل كويتي، وتنفيذ مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد افتتح المخيم، في مرحلته الأولى، من قبل وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة.

وتشمل المرحلة الاولى من المخيم الجديد الواقع في منطقة الميل شمال غرب مدينة مأرب، 200 خيمه مع ملحقاتها.

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وطاف الوكيل مفتاح بالمخيم مطلعا على مواصفات اعداده وتخطيطه واستمع من مدير مكتب تواصل بمأرب الى شرح عن المعايير التي تم اتباعها في تنفيذ المخيم ومواصفات الخيام، ومراعاة المسافات بين الخيام في المخيم بما يتيح الاستقلالية والخصوصية للاسرة النازحة.

فيما تطرق مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى الى الية اختيار وتسكين الاسر المستفيدة في المخيم.

وشدد على ضرورة سرعة استكمال المرحلة الثانية لتخفيف معاناة النازحين والاخذ في الاعتبار ادوات السلامة والدفاع المدني ضد الحرائق على مستوى كل خيمة قبل توصيل خدمة الكهرباء العمومي الى المخيم.