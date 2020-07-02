شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران الامارات يُرعب ابناء شبوة ...تحليق مكثف وفتح حاجز الصوت .. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سبب تحليق الطيران الحربي فوق سماء مدينة عتق مركز محافظة شبوة فجر اليوم الخميس بحالة ذعر وخوف لدى المواطنين بعد فتح حاجز الصوت والتحليق بعلو منخفض. وأثار تحليق الطيران وفتح حاجز الصوت استياء لقطاع واسع و حالة من الذعر والخوف وخاصة لدى النساء والأطفال أثناء تحليق الطيران الساعة السادسة صباحا فوق مدينة “عتق”، حيث استمر التحليق بصورة مستمرة لما يزيد عن ساعة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ويأتي هذا التحليق بالتزامن مع خروج قوة إماراتية من معسكر العلم في طريقها إلى معسكر بالحاف بعد التغيير الدوري للضباط في المعسكر، ما يرجح بحسب مراقبين أن الطيران الذي كان يحلق تابع للقوات الإماراتية.

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