شكرا لقرائتكم خبر عن الاحمر ينفجر غاضباً ويغادر اجتماعات الرياض وأنباء عن اقصائه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر يمنية مطلعة في العاصمة السعودية الرياض إن نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر غادر قاعة للاجتماعات المصغرة غاضباً على خلفية عدم الاستجابة لمطالبه.

وذكرت المصادر في تصريح خصت به "حصيلة نت " أن محسن أقترح ثلاث شخصيات لرئاسة الوزراء اثنان منها من حزب التجمع اليمني للإصلاح، إحداهما مقيمة في تركيا، والثالثة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements



وأوضحت المصادر التي لم تفصح عن أسماء الشخصيات التي طرحها محسن أن مقترحاته قوبلت بالرفض من قبل كافة المجتمعين، فعرض فكرة أن ينوب رئيس الوزراء القادم إحدى تلك الشخصيات إلا أن هذا المقترح رفض هو الآخر.

وقال مصدران إن محسن غادر بعد رفض مقترحاته غاضباً ملمحاً إلى الحكومة القادمة سيكون مصيرها الفشل في حال لم تستوعب الإصلاح.

ويأتي موقف محسن متناغما مع رؤية التجمع اليمني للإصلاح التي عبر عنها البرلماني الإصلاحي على عشال بقوله ان الحكومة القادمة مالم تكن واحدية التوجه والمسار فلن نجني الا الخيبات.