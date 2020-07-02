الكويت.. تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى359 حالة.



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وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم تسجيل 919 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و859 حالة.

وأشارت إلى أن 142 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 675 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 38 ألفا و390 حالة