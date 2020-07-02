شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في خولان شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 02/تموز/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن قصفا جويا للتحالف طال أهدافا للمليشيا في منطقة الوتدة التابعة لمديرية خولان شرقي صنعاء. وأكدت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مواقع القصف. وأشارت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر

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