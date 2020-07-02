شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : صفعة مدوية للجنرال علي محسن الاحمر ... اجتماع عاصف ينتهي برفض الاسم الذي قدمه العجوز واقرار اسم رئيس الوزراء باجماع كل الاطراف السياسية والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements قل "نيوز لاين" عن مصادر سياسية مؤكدة ، الوصول الى صيغة اتفاق نهائية بين القوى السياسية اليمنية التي تجري مشاورات في الرياض على استمرار الدكتور معين عبدالملك رئيسا لمجلس الوزراء في التشكيل الحكومي المرتقب خلال ايام قليلة. ونوهت المصادر بموافقة الرئيس على اجماع القوى السياسية في استمرار معين برئاسة الحكومة. واكدت المصادر ان علي محسن ابدى اعتراضه على اختيار معين مفضلا اختيار عبدالعزيز جباري، ولم يحظى علي محسن بتأييد ايا من القوى السياسية الاخرى

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