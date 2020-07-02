فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقل الغام زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية، غرب مدينة حيس جنوب الحديدة.



وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة نقلاً عن مصدر في الفرق الهندسية، أنهم فرق هندسيةفككت حقل ألغام مضادة للدروع وعبوات ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي عندما حاولت التسلل إلى الخط الرابط بين الخوخة وحيس والخطوط الفرعية في القرى المجاورة غرب المديرية.



وجرى تفكيك عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وتسببت انفجار ألغام أخرى بمقتل وإصابة العشرات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة: تفكيك حقل ألغام زرعته مليشيا الحوثي غربي مدينة حيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.