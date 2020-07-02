عدن: إصابة 9 أطفال بانفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب

أصيب 9 أطفال، مساء الأربعاء، بإصابات متفاوتة جراء انفجار مقذوف ناري، في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن 9 أطفال أصيبوا جراء انفجار مقذوف ذخيرة من سلاح مضاد طيران "23" في أحد الأحياء السكنية بمديرية المعلا، أثناء العبث به.



وأضافت المصادر أن الأطفال عثروا على المقذوف في الشارع وكانوا يعبثون به قبل أن ينفجر مخلفا تسعة جرحى حالة بعضهم إصاباتهم خطرة.



ووفق المصادر فقد غادر المستشفى 4 أطفال بعد تلقي الاسعافات الأولية، فيما ظل 5 آخرون إصابتهم بليغة يتلقون العلاج.



وتشهد مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، فوضى وانتشار واسع للسلاح المنفلت وتراكم لمخلفات الحرب التي تودي بحياة المدنيين.



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