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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمجد طه عن زيارة أردوغان لقطر: سيلتقي قيادات حوثية وإخوانية يمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي قيادات حوثية وإخوانية يمنية في قطر.
وكتب عبر تغريدات له على "تويتر" "عاجل؛ غدا شبه إغلاق كامل للدوحة وحالة طوارئ غير معلنة في قطر، وتدابير أمنية مشددة بوجود عسكري تركي، وأردوغان سيصل قطر وسيلتقي كل وزراء نظام تميم بشكل فوري لأخذ 5 مليارات دولار وتوقيع اتفاقيات لدعم مليشيات ليبيا وسوريا ولتشكيل غرفة عمليات وإعلام تدير أمور إرهابيي طرابلس".
وأضاف: سيوقع الأمير تميم مع أردوغان اتفاقيات اقتصادية وأمنية وعسكرية وإعلامية، وتمويل لنظام تركيا يصل لخمسة مليارات دولار لدعم مليشيات الإرهاب في ليبيا وسوريا، وتوسيع عمل القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، كما سيلتقي أردوغان عددا من قيادات الحوثي والإخوان في اليمن".
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