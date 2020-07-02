أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 2 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي: أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/488352/ كميات المشتقات النفطية المستوردة تؤثر سلباً على تصريف منحة الوقود الإيرانية الشهرية للميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/488365/ المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/488384/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/488385/ Advertisements تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/488386/ مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجاح بيت الفقيه جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/488387/ التحالف يرفض الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية ويعلن عن عملية نوعية باليمن https://www.elyamnelaraby.com/488388/ محلل سياسي لــ"الخليج 365": الحل التاريخي العادل في اليمن يكمن في قيام دولتين https://www.elyamnelaraby.com/488390/ خمسة قتلى وجرحى بحوادث متفرقة في إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/488394/

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