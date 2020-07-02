القوات الجنوبية تنكل بميليشيا الحوثي شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
الضالع - الخليج 365
انعدلت معارك ضاريه في جبهة شمال الضالع وعلى حدود مديرية الحشاء حيث تمكنت مساء أمس كتيبة الشهيد إسماعيل الاعجم في اللواء السادس مقاومة "لواء الشهيد الشوبجي" من تدمير دراجة نارية تحمل سلاح متوسط نوع "دوشكا".
من جانبها مدفعية المقاومة الجنوبية تمكنت من تدمير جرافه اثناء تجهيز دفاعات غرب منطقة صبيره الموازية لمعسكر الجب الاستراتيجي شمال حجر وعلى إثره حاولت الميلشيات شن هجوم عند الفجر من اتجاه منطقة الثوخب قطاع المشاريح وعلى موقع شعب أحمد الذي ترابط فيه كتائب الشهيد مروان العشوي التابعة لألوية المقاومة الجنوبية.
الهجوم الذي شنته الميلشيات كسر على يد ابطال اللواء السادس مقاومة وكتائب الشهيد مروان العشوي لكن المعارك استعرت واستمرت أكثر من 10 ساعات منيت فيه الميليشيات بخسائر كبيرة حيث لقي ما يقارب من 11 عنصر حوثي مصرعه وجرح ما يزيد عن 15 عنصر.
الحزام الأمني ساهم بشكل كبير في المعركة حيث قاد العقيد احمد قايد القبه تعزيزاً لإسناد اللواء السادس مقاومة وخاض الى جانبه المعركة التي تمكنت خلالها القوات الجنوبية من التحكم بزمامها وإلحاق الهزيمة بجحافل الميليشيات التي تم تضييق الخناق عليها ولم تتمكن حتى من سحب جثث قتلاها.
وقد أصيب أصابه طفيفة ركن عمليات اللواء السادس مقاومة الملازم/ عبدالناصر محمد قاسم والذي أكد " اننا في معركة قيادة وأفراد في خندق واحد للدفاع عن وطننا الجنوبي ولا مجال للتراجع او المداهنه امام العدو الحوثي مردفاً أن الميليشيات منيت اليوم بخسائر فادحه في الأرواح والعتاد
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