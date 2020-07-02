شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. إصابة طفلة برصاص قناص حوثي غرب قعطبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 الضالع - الخليج 365 أصيبت طفلة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة بلاد اليوبي غرب قعطبة بمحافظة الضالع.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن الطفلة سباء محمد أحمد الليث تعرضت لطلق ناري في ذراعها الأيمن وهي تقف أمام منزلها بمنطقة الخرازة غرب قعطبة. ويأتي هذا في إطار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية، بحق المدنيين في القرى والمناطق القريبة من جبهات القتال.

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