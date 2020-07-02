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الضالع.. إصابة طفلة برصاص قناص حوثي غرب قعطبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

الضالع.. إصابة طفلة برصاص قناص حوثي غرب قعطبة

الضالع - الخليج 365

أصيبت طفلة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة بلاد اليوبي غرب قعطبة بمحافظة الضالع.

 

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وقالت مصادر محلية إن الطفلة سباء محمد أحمد الليث  تعرضت لطلق ناري في ذراعها الأيمن وهي تقف أمام منزلها بمنطقة الخرازة غرب قعطبة.

 

ويأتي هذا في إطار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية، بحق المدنيين في القرى والمناطق القريبة من جبهات القتال.

 

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