- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خمسة قتلى وجرحى بحوادث متفرقة في إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
إب - الخليج 365
قتل وأصيب خمسة أشخاص بحادثين منفصلين بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية، إن شابا قتل وأصيب أثنان بمدينة إب برصاص أحد تجار السوق السوداء التابعة للمليشيا الحوثية.
وأضافت المصادر أن القتيل يدعى "نبيل العقاب" وتعرض لطلقات نارية أثناء مروره خلف فندق الفخامة غرب مدينة إب، حيث كان أحد تجار السوق السوداء بخلاف مع سائق باص تطور لإطلاق النار.
وفي حادثة ثانية، أصيب مواطن برصاص مسلحين بمديرية القفر شمال محافظة إب.
وفي حادثة أخرى أقدم شاب على قتل والده في محافظة إب، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.
وفي موضوع آخر، خطفت مليشيا الحوثي إثنين من المواطنين وهما "ش ع ا" و "ا ع ن" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، ونهبت ثلاثة مليون ريال كانت بحوزتهما أثناء عملية الإختطاف، واقتادهما إلى سجونها بمدينة إب.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسة قتلى وجرحى بحوادث متفرقة في إب وسط فوضى أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.