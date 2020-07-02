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خمسة قتلى وجرحى بحوادث متفرقة في إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

خمسة قتلى وجرحى بحوادث متفرقة في إب وسط فوضى أمنية

إب - الخليج 365

قتل وأصيب خمسة أشخاص بحادثين منفصلين بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

وقالت مصادر محلية،  إن شابا قتل وأصيب أثنان بمدينة إب برصاص أحد تجار السوق السوداء التابعة للمليشيا الحوثية.

 

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وأضافت المصادر أن القتيل يدعى "نبيل العقاب" وتعرض لطلقات نارية أثناء مروره خلف فندق الفخامة غرب مدينة إب، حيث كان أحد تجار السوق السوداء بخلاف مع سائق باص تطور لإطلاق النار.

 

وفي حادثة ثانية، أصيب مواطن برصاص مسلحين بمديرية القفر شمال محافظة إب.

 

وفي حادثة أخرى أقدم شاب على قتل والده في محافظة إب، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.

 

وفي موضوع آخر، خطفت مليشيا الحوثي إثنين من المواطنين وهما "ش ع ا"  و "ا ع ن" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، ونهبت ثلاثة مليون ريال كانت بحوزتهما أثناء عملية الإختطاف، واقتادهما إلى سجونها بمدينة إب.

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