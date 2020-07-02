شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفل زفاف يتحول لبؤرة إنتشار "كورونا".. ووفاة العريس وإصابة 95 شخصاً "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخيل أن حفل زفافك يتحول إلى بؤرة لنشر فيروس كورونا، وتكن أنت مسؤولا عن إصابة كم من حضر؟ هذا ما حصل فعلا، حيث تحول حفل زفاف إلى مجزرة إصابات بفيروس كورونا، ووفاة العريس الي نظم الحفل.

فقد توفي عريس عقب يومين فقط من زفافه، إثر إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد، وبدلا من تهنئته بزفافه تقاطر المعزون بوفاته، وحرقت جثته. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكان 95 شخصا من بين الحضور قد ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في حفل الزفاف الذي أقيم بقرية بولاية ”باتنا“ الهندية.

وتوفي العريس البالغ من العمر 30 عاما، وهو مهندس برمجيات، وتم حرق جثته دون إجراء اختبار كورونا له، على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض، وفقا لما ذكره موقع ”إنديا توداي“. وبعد أن تم إبلاغ إدارة المنطقة في باتنا بوفاة العريس، تم إجراء اختبار كورونا لأقارب الزوجين، وثبت أن نحو 15 شخصا من أقاربه الذين حضروا حفل الزفاف كانوا مصابين بالفيروس.



وبدأت إدارة المنطقة في تتبع الحاضرين، وإجراء الاختبارات لتظهر النتائج إصابة 80 حالة أخرى؛ ما يجعلها الحالة الأولى لانتشار الفيروس التاجي بشكل جماعي في ولاية ”بيهار“، ومع ذلك، لم تستطع إدارة باتنا اختبار العريس المتوفى؛ إذ إن عائلته أحرقت جثته دون إبلاغ السلطات.



ووفقا لمصادر بالشرطة الهندية، فقد عاد العريس إلى قريته ”ديهبالي“ من أجل حفل زفافه في الـ 12 من مايو، وخلال هذه الفترة، تطوّرت أعراض فيروس كورونا لكن العائلة مضت في حفل الزفاف.

وبعد يومين من الزفاف، تدهورت صحته وتوفي في أثناء نقله إلى المستشفى العام، في ”باتنا“، وقد تم إجراء اختبار للعروس لكن جاءت النتائج ”سلبية“.

وقالت الإدارة في ”باتنا“ إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ التوجيهية من قبل العائلة التي مضت في حفل الزفاف على الرغم من أن العريس قد أظهر أعراضا للفيروس.



وأشارت الإدارة -أيضا- إلى عدم اتباع معايير التباعد الاجتماعي إذ يُسمح فقط لنحو 50 شخصا بحضور أي حفل زفاف.



وكان قد إنتشر عدة فيديوهات من دول مختلفة لحالة من اللامبالاة وإقامة حفلات الزفاف بدون أي إجراءات وقاية وبسخرية من الفيروس، وتحول معظمها إلى بؤر لتفشي الفيروس كما حصل في هذا الزفاف في مصر.