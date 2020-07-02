شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الحوثيون يعلنون أسعار البنزين والديزل ابتداءً من اليوم الخميس.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى اليوم الأربعاء، موضحة أسعار بيع المشتقات النفطية.
وحددت الشركة في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وشددت الشركة على المحطات العاملة اليوم على بيع (30 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و (60 لترا) من الديزل للوايتات و ( 40 لترا) للباصات ومركبات النقل المتوسط.
وللأسبوع الثاني على التوالي، تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية مع انتشار كبير للسوق السوداء.
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