شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : المملكة تفاجئ كل المغتربيين اليمنيين وتصدر قرار صادم.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بدأت السعودية، الأربعاء، تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 15 بالمئة بدلاً عن 5 بالمائة ماسيتسبب في معاناة كبيرة للمقيمين اليمنيين.
واتخذت السعودية قراراً في 11 مايو الماضي برفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، نتيجة تضرر القطاع النفطي من تداعيات تفشي فيروس كورونا التى أدت لتهاوي أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وتعليقاً على القرار، قال الكاتب الاقتصادي السعودي محمد البيشي إن ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، ستدفع فئة من المقيمين للرحيل من المملكة كونها سترفع كلفة المعيشة على المقيمين.
ويدفع المغترب اليمني رسوما شهرية وسنوية للسلطات السعودية تحت قوانين عديدة، منها قانون القيمة المضافة الذي تمت مضاعفته 15بالمائة، ومبلغ سنوي لمكتب العمل، ورسوم الإقامة التي قد تكلفه ألآف الريالات، إضافة إلى رسوم التأمين.
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