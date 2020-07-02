شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السعودية الهاربة رهف تفاجئ متابعيها بإعلان وضع مولودها الأول في كندا.. وتنشر صورة لزوجها يحمل الطفل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية الهاربة إلى كندا ، رهف عن ولادة طفلها الأول.

ونشرت رهف مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، قالت فيه: “يا جماعة كل اللي ما صدق إني كنت حامل يعني بذري يعني لسه جديد.. حرفيا لسه نفس صارلي كام يوم”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كما نشرت صورة على صفحتها في تطبيق “إنستغرام”، يظهر فيها شاب من ذوي البشرة السمراء يحمل طفلا حديث الولادة في حضنه، مما يرجح أنه زوجها.



وأوضحت رهف أنها ستستقر في كندا بسبب وجود زوجها وطفلها، مشيرة إلى أنها تحدثت مع أهلها منذ شهر ويعرفون كل شيء عنها.

السعودية الهاربة رهف تفاجئ متابعيها بإعلان

يذكر أن رهف أعلنت قبل فترة وجيزة أن شريكها في الحياة من ذوي البشرة السوداء، وذلك خلال تغريدة على موقع “تويتر” ساندت من خلالها الاحتجاجات التي شهدتها أمريكا مؤخرا بعد مقتل جورج فلويد.