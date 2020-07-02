شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يمطر صنعاء بالضربات الجوية ومصادر تكشف الاهداف والمحصلة (صور + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمطر طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، العاصمة صنعاء، بوابل من الضربات الجوية المكثفة والعنيفة، نهار وليل الاربعاء، فيما شبهه كثيرون بالأيام الأولى لعاصفة الحزم من حيث كم الضربات وآثارها.

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وأعلنت جماعة الحوثي الانقلابية إن “عدد غارات طيران التحالف بقيادة السعودية والامارات على صنعاء الاربعاء، بلغ 39 غارة، استهدفت احياء ومرافق مدنية، وأوقعت ضحايا مدنيين وأضرارا مادية بممتلكات المواطنين”.

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وفقا لما أعلنته الجماعة فإن “طيران التحالف شن أكثر من 20 غارة بعد منتصف ليل الأربعاء على العاصمة صنعاء و19 غارة على محيطها في محافظة صنعاء، استهدفت جميعها أحياء سكنية ومنشآت مدنية”.

وأضافت: “أصيب عدد من المواطنين بينهم طفلين وامرأة وصلوا مستشفى الجمهوري التعليمي متأثرين بجراحهم جراء غارات التحالف على العاصمة صنعاء، فضلا عن تضرر منازل واحتراق ممتلكات خاصة”.

منوهة بأنه “وبجانب الاضرار المادية لغارات لطيران التحالف، فقد قتلت طفلة وامرأة مسنة وجرحت 6 أخرين معظمهم من الاطفال، بقصفها منزلا وحوشا للمواشي في منطقة المقاش بمديرية الصفراء في صعدة”.

وقالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين إن “طيران التحالف دمر بغارتين، ليل الاربعاء، مستودعا لصنع الأدوات المنزلية في منطقة سعوان بمديرية شعوب، شمالي شرقي العاصمة صنعاء”.

وأضافت: إن “طيران التحالف دمر أيضا بغارتين مستودعا لتخزين إطارات السيارات في منطقة ذهبان بمديرية بني الحارث، وتسبب في نشوب حريق هائل في المكان، اتلف محتويات المستودع بالكامل”.

الوكالة نقلت عن مصدر أمني قوله إن “طيران التحالف شن ليل الأربعاء 4 على منطقة الحتارش في مديرية بني الحارث وغارتين على منطقة النهدين في مديرية السبعين، و4 غارات على منطقة الصيانة في مديرية الثورة”.

مُضيفا: “كما عاود طيران التحالف ليل الاربعاء، استهداف محيط مطار صنعاء الدولي بغارتين، تضافان إلى 5 غارات استهدفتا محيط المطار نهار الاربعاء، وشن 4 غارات على جبل عيبان في مديرية بني مطر”.

وشن طيران التحالف، نهار الأربعاء، سلسلة ضربات على العاصمة صنعاء ومحيطها، منها غارتان على منطقة الحفا، وغارة على منطقة نقم، شرقي العاصمة، وغارتان على منطقة النهدين جنوبي العاصمة صنعاء”.

وحسب وكالة “سبأ” بصنعاء، فقد “شن طيران التحالف نهار الاربعاء غارة على كلية الهندسة العسكرية في مديرية شعوب بالعاصمة، التي سبق أن قصفها مرارا، وغارتين على مديرية سنحان، و3 على مديرية ارحب”.

تُضاف هذه الضربات لطيران التحالف، إلى 31 غارة استهدفت محافظة صعدة بـ 12 غارة، ومحافظة حجة بـ 4 غارات، ومحافظة مارب بـ 6 غارات، ومحافظة الجوف بـ 4 غارات، ومحافظة البيضاء بـ 5 غارات.

ويبدي اليمنيون بما فيهم الموالون للشرعية، استنكارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكرار ما يسميه التحالف بأنها “أخطاء” لعمليات قواته الجوية، ويعزوه دائما إلى “احداثيات مغلوطة”، يذهب ضحيتها مدنيون ابرياء.