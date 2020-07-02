شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة.. تهدف للتدمير الذاتي للقدرات النوعية للحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة تتبع لميليشيات الحوثي الإرهابية

مشيرا الى ان العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات واستجابة للتهديد شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً لاحقاً حول العملية العسكرية.

وكان طيران التحالف قد شن اليوم غارة على منطقة الحتارش بمديرية بني الحارث شرق صتعاء ـ وفي محافظة حجة 4 غارات على مديريتي حرض وميدي و4 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومثلها على مديريتي العبدية وماهلية في مارب ،وغارتان على صلب بمديرية مجزر.

كما استهدف الطيران ب 5 غارات منطقة قانية في محافظة البيضاء وسط اليمن