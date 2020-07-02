شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. ضربة قوية من "هيئة الأدوية" لشركة "DXN" بعد اتهام الأولى بالتعنت والابتزاز والسعي لعرقلة نشاطها.. وتوجه تعميم لمكاتب الصحة في المحافظات (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد تكذيب شركة DXN لـ قرار الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الذي يقضي بإيقاف ومصادرة وإتلاف منتجات الشركة واتهامه بأنه مفبركا ومزورا ولا اساس لها من الصحة.

لكن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية سرعان ما أصدرت بيانا أمس الثلاثاء نفي صحة الاخبار التي تم تداولها مؤخرا بأن القرار مفبركا ومزورا، وتأكيدا على ذلك أصدرت الهيئة مذكرة عاجلة إلى مكتب الصحة في محافظات الجمهورية اليمنية بعدم التعامل مع منتجات شركة DXN الماليزية في اليمن ومصادرتها واتلافها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وحذرت الهيئة مكاتب الصحة في عموم محافظات البلاد من التعامل مع الأصناف ذات الأشكال الصيدلانية والمكملات الغذائية التابعة لشركة DXN الماليزية كونها غير مرخص لها بمزاولة المهنة من قبل هيئة الأدوية .



مصادر طبية مطلعة بالعاصمة صنعاء أرجعت سبب إيقاف بيع منتجات شركة DXN في اليمن من قبل الهيئة العلياء للأدوية لإحتواءها على مواد سامة ومضرة بصحة الانسان وغير قابلة للاستخدام البشري ولم تخضع للفحص في المختبر التابع للهيئة.



وكانت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في وقت سابق قد وجهت بعدم التعامل مع الاصناف ذات الأشكال الصيدلانية والمكملات الغذائية والمنتجات ذات الاستخدام الطبي التابعة لشركةDXN كما وجهت الهيئة بمصادرة منتجات الشركة اين ما وجدت نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

