شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : من وسط اجتماع الرياض.. تعيين هذه الشخصية لرئاسة الحكومة والاحمر يعترض وهادي يؤيد.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم "نيوز لاين" من مصادر سياسية مؤكدة ، الوصول الى صيغة اتفاق نهائية بين القوى السياسية اليمنية التي تجري مشاورات في الرياض على استمرار الدكتور معين عبدالملك رئيسا لمجلس الوزراء في التشكيل الحكومي المرتقب خلال ايام قليلة.

ونوهت المصادر بموافقة الرئيس على اجماع القوى السياسية في استمرار معين برئاسة الحكومة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واكدت المصادر ان علي محسن ابدى اعتراضه على اختيار معين مفضلا اختيار عبدالعزيز جباري، ولم يحظى علي محسن بتأييد ايا من القوى السياسية الاخرى.